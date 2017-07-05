В аннексированном Крыму вслед за повышением стоимости проезда в троллейбусах во второй половине 2017 года могут поднять тариф на проезд в городских автобусах. Об этом заявила подконтрольная Кремлю председатель российского Госкомцен Крыма Нина Зотович.

«На сегодняшний день заявок на увеличение тарифа у нас нет, но не исключаю, что они могут появиться. Законодательство позволяет в случае, если организация-перевозчик достигла экономически обоснованного уровня тарифа и по фактическим затратам превышает его, обратиться в Госкомцен с просьбой пересмотреть тариф», – цитирует Зотович 5 июля пресс-служба ведомства.

С 1 июля в крымских троллейбусах подорожал проезд. Стоимость проезда в троллейусах предприятия «Крымтроллейбус» теперь составляет 14 рублей (около 6 грн – КР), в троллейбусах «Керчьгортранса» – 12 рублей (около 5 грн – КР).

В подконтрольном Кремлю крымском Госкомцене подорожание объяснили отменой льготного тарифа на электроэнергию для электротранспорта.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».