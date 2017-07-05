Министерство финансов Украины вносит изменения в Бюджетный Кодекс Украины, чтобы иметь законные основания для финансирования в 2017 году частного крымскотатарского телеканала ATR за счет госпрограммы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины. На 2017 год на эту программу в госбюджете Украины предусмотрено 35 млн 340 тысяч гривен. Об этом сообщает Hromadske.ua, публикуя ответ украинского Минсоцполитики на запрос корреспондента издания.

Из документа следует, что в 2016 году фактический объем финансовой поддержки ООО «Телевизионная компания «Атлант СВ» для телеканала с логотипом «ATR T» в рамках бюджетной программы по обустройству депортированных составил 38 млн 970 тысяч гривен.

Сообщается также, что 16,859 млн из этой суммы было потрачено на текущие расходы, 22 миллиона – на капитальные расходы.

В ноябре 2016 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный Кодекс Украины, что позволило направить бюджетные средства на поддержку частного телеканала. Соответствующее распоряжение Кабинет министров Украины утвердил 7 декабря 2016 года.

В марте 2016 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил выплатить из госбюджета 5 млн гривен на погашение задолженности телеканала крымскотатарского телеканала АТR перед владельцем спутника.

По данным Единого реестра юридических лиц Министерства юстиции Украины, учредителями ООО ТК «Атлант СВ» является бизнесмен, координатор акции по гражданской блокаде Крыма Ленур Ислямов, народный депутат Украины Рефат Чубаров, а также зарегистрированные в АР Крым Мавиле Исмаилова и Иса Хайбуллаев.

С 1 апреля 2015 года единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию.

17 июня 2014 года телеканал ATR возобновил свое вещание через спутник и интернет из Киева.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».