Суд в Крыму оставил Чийгоза под стражей до 8 октября

Суд апелляционной инстанции в Симферополе 5 июля отклонил жалобу защиты одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза на продление ему ареста. Таким образом, Чийгоз останется под стражей до 8 октября. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из Крыма.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма на заседании 22 июня продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.