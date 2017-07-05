Прокуратура АРК: владелец медали «За возвращение Крыма» сдался и может быть прощен судом

Владелец медали «За возвращение Крыма» самостоятельно сдался в правоохранительные органы, досудебное расследование по обвинению в государственной измене завершено, сообщает 5 июля пресс-служба Прокуратуры АРК.

В ведомстве не называют фамилии задержанного, но сообщают, что мужчина в апреле 2014 года в Севастополе получил медаль «За возвращение Крыма» вместе с удостоверением к ней, в качестве вознаграждения за обещание в будущем осуществить подрывную деятельность против Украины.

Такая деятельность, по сообщению прокуратуры, «должна была заключаться в блокировании воинских частей Вооруженных сил Украины, расположенных на территории Автономной Республики Крым, а также в содействии других мероприятий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности территории Украины».

«Осознав преступный характер этих действий, гражданин Украины покинул территорию полуострова и самостоятельно обратился к представителям Главного управления СБУ в АР Крым (с дислокацией в Херсоне). И добровольно заявил о своей связи с представителями иностранного государства – Российской Федерации, и о полученном от них преступном задании. Во исполнение этой задачи он не совершил никаких действий», – сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отмечают, что, «учитывая искреннее раскаяние подозреваемого, его добровольное появление в правоохранительные органы, а также отсутствие общественно опасных последствий его действий», в суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».