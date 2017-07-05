Президент США отправился с визитом в Польшу и на саммит «Группы двадцати»

Президент США Дональд Трамп отправился из США на визит в Европу, в программе которого – поездка в Польшу и участие в саммите «Группы двадцати» в немецком Гамбурге, на полях которого Трамп должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В частности, в четверг, 6 июля, Трамп посетит Варшаву, где выступит с большой политической речью и встретится с лидерами десятка стран Средней и Восточной Европы, которые соберутся в столице Польши на саммит «Инициативы трех морей». Этот проект, который начали в 2016 Польша и Хорватия, имеет целью укреплять торговлю, инфраструктурные связи и другое сотрудничество между странами региона, граничащего с Адриатическим, Балтийским и Черным морями. В проекте также участвуют Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Словения и Австрия.

Как заявили накануне этого визита в Белом доме, Трамп поощрит присутствующих на саммите лидеров, обеспокоенных зависимостью своих стран от энергоносителей из России, воспользоваться поставками природного газа из США.

В пятницу, 7 июля, Трамп в Германии, в Гамбурге, должен на полях саммита «Группы двадцати» впервые после своего избрания лично встретиться с Путиным в любое время особенно напряженных отношений между США и Россией по ряду вопросов, среди которых действия России в Украине и Сирии или ее вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, о котором единогласно сообщили все спецслужбы США в совместном заявлении (Москва отрицает это).

В ходе предвыборной кампании Трамп много раз восхвалял Путина и обещал улучшить отношения с Россией. Но после его избрания этого так и не произошло. Администрация Трампа пока продолжает прежнюю политику Вашингтона в отношении Москвы, несмотря на новые заявления президента США о надежде на лучшие отношения с Россией.

Саммит «Группы двадцати» соберет в пятницу и субботу, 7 и 8 июля, глав государств и правительств ведущих стран мира, которые должны обсудить борьбу с терроризмом, климатические изменения, свободную торговлю и другие вопросы. Среди участников неформального объединения – Европейский союз как единое целое и еще несколько стран-членов ЕС, – которые имеют с нынешней администрацией США разногласия по ряду вопросов.