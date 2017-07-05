На крымских телеканалах сотрудникам сократили зарплаты

Сотрудникам телеканала «Первый крымский», подведомственного Министерству внутренней политики, информации и связи Крыма, подконтрольному Кремлю, сократили зарплаты. Об этом Крым.Реалии рассказал один из работников канала.

«Если раньше средняя зарплата составляла около 20-25 тысяч рублей, то теперь – 15-17 тысяч рублей. Убрали премиальные выплаты», – пояснил собеседник.

С чем связано сокращение выплат, руководство канала, по словам сотрудника, не объяснило.

Также уменьшили зарплаты работникам пророссийского крымскотатарского телеканала «Миллет», вещающего в аннексированном Крыму более двух лет. Как рассказал один из его сотрудников, в среднем выплаты урезали до 50%. Часть работников покинули телеканал «Миллет».

22 апреля 2015 года указом назначенного Кремлем главы Крыма Сергея Аксенова была создана автономная некоммерческая организация «Общественная крымскотатарская телерадиокомпания», получившая название «Миллет» и радио «Ветан седасы». 28 августа Роскомнадзор выдал Общественной крымскотатарской телерадиокомпании универсальные лицензии на вещание телеканала «Миллет» и радиостанции «Ватан седасы». С 1 сентября 2015 года телеканал «Миллет» начал свое вещание в тестовом режиме.