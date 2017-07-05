Людмилу Денисову избрали заместителем председателя Парламентской ассамблеи ЧЭС

Руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины Людмила Денисова была избрана заместителем председателя Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

«Такой выбор двенадцати стран-членов ПАЧЭС является проявлением международного доверия к Украине и непосредственно ко мне как руководителю постоянной делегации», – отметила Денисова.

Процедура избрания и голосования состоялась в среду, 5 июля, в ходе пленарного заседания 49-й Генеральной ассамблеи ПАЧЭС, которое продлится два дня.

Людмила Денисова ранее призвала дипломатов не признавать мандат избранного от аннексированного Крыма депутата Госдумы Павла Шперова и, таким образом, не допустить легитимизации аннексии украинского полуострова.

Согласно решению, принятому на пленарном заседании в Стамбуле, делегат от России Павел Шперов не получил полномочий члена ПАЧЭС. По настоянию украинской делегации, в заседании Генеральной ассамблеи был объявлен перерыв для его удаления из зала.

В соответствии с нормами Регламента ПАЧЭС для принятия решения о возможности включения такой кандидатуры от России в состав делегатов организации Ассамблеей был назначен специальный комитет по подготовке рекомендаций постоянному комитету, заседание которого состоится в ноябре в Киеве.

Евросоюз и США ранее ввели санкции против депутатов Госдумы, избранных в аннексированном соседней Россией Крыму. Кроме Павла Шперова, в санкционных списках оказались Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек и Дмитрий Белик.

Выборы в Госдуму седьмого созыва состоялись 18 сентября 2016 на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории незаконно оккупированного полуострова.

Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.

С 1 июля Украина начала председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). В ОЧЭС со штаб-квартирой в Стамбуле входят 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Организация была создана в 1992 году для обеспечения экономического развития и процветания в бассейне Черного моря.