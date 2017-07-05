Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего первого официального визита в Киев 9 июля намерен подтвердить приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и обсудить ход реформ в стране, сообщает Госдепартамент США.

«Госсекретарь подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также будет призывать правительство Украины продолжать реализацию реформ, направленных на усиление экономической, политической и военной устойчивости», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В Госдепартаменте подтвердили, что Тиллерсон встретится с президентом Украины Петром Порошенко, а также с «молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества».

О предстоящем визите Тиллерсона в Киев 9 июля и его встрече с Порошенко ранее сообщала пресс-служба президента Украины.