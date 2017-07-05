АП: Меркель обещает не решать «судьбу Украины» без Киева на встрече с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заверила, что на ближайшей встрече лидеров Германии и Франции с президентом России судьбу Украины «без Украины» решать не будут, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и скоординировали позицию по реализации Минских договоренностей в контексте подготовки к саммиту «Группы 20» в Гамбурге и, в частности, встречи лидеров Германии и Франции с Президентом России. Ангела Меркель заверила Петра Порошенко, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет», – говорится в сообщении пресс-службы президента Украины со ссылкой на разговор 5 июля.

По сообщению, лидеры Украины и Германии отметили приоритетность выполнения ключевых требований Минских договоренностей и выразили обеспокоенность из-за постоянного нарушения поддерживаемыми Россией боевиками режима прекращения огня и угрозы безопасности наблюдателей ОБСЕ.

Петр Порошенко подчеркнул важность освобождения украинских заложников, находящихся как в плену боевиков, так и на территории России.

В офисе канцлера Германии разговор не комментировали.

7-8 июля в немецком Гамбурге состоится саммит «Группы 20». Представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что в кулуарах этого саммита запланирована встреча руководителей Германии, Франции и России на тему урегулирования на востоке Украины.