В США снова не исключили предоставление Украине летального оружия

В США снова не исключили возможности предоставить Украине летальное оружие.

Как сказал во время брифинга в Государственном департаменте его неназванный чиновник, правительство США и не исключает такой возможности, и не принимает решение предоставить ее.

Он напомнил позицию США, что Украина имеет право защищаться от агрессии России, но добавил, что США и Европа и дальше сосредоточены на поиске дипломатического решения кризиса на востоке Украины через полное выполнение Минских договоренностей и других дипломатических инициатив.

По словам представителя Госдепартамента, США и дальше преданы «Минскому процессу» переговоров об урегулировании, а также «нормандскому формату» таких переговоров.

Но при этом он напомнил слова государственного секретаря Рекса Тиллерсона о том, что США согласятся и на другой механизм выхода из кризиса, если он будет приемлем и для Украины, и для России.

Чиновник также сообщил, что США сейчас активно рассматривают возможность назначить своего спецпредставителя или координатора, который работал бы со стороны Вашингтона для выполнения Минских договоренностей. По его словам, об этом просили все участники «нормандского формата».

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Киев в воскресенье, 9 июля – после окончания саммита «Группы двадцати», на полях которого должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, главными темами которой заявлены Украина, а также Сирия.

В предыдущей администрации США в Государственном департаменте был специальный представитель по делам урегулирования кризиса на оккупированной части украинского Донбасса (Виктория Нуланд).