США призвали к новым санкциям против Пхеньяна, Россия выступила против

США заявили на заседании Совета безопасности ООН по поводу испытания Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, что вскоре подадут проект резолюции об усилении санкций против Пхеньяна. Россия, со своей стороны, выступила против новых санкций, а также против возможного применения военной силы против Пхеньяна.

Как заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты является «четкой и острой военной эскалацией». Она дала понять, что в случае, если не удастся достичь дипломатического решения, США могут прибегнуть к использованию «существенной военной силы».

Обращаясь к представителю России, она подчеркнула, что США подадут проект резолюции, имеющий целью усилить международную реакцию на уровень, пропорциональный новой эскалации со стороны Северной Кореи.

По ее словам, действия Пхеньяна «быстро закрывают окно возможности дипломатического решения», и США готовы «использовать все наши возможности, чтобы защитить себя и наших союзников».

При этом она предупредила, что США готовы прервать торговые связи со странами, которые торгуют с Северной Кореей вопреки уже действующим санкциям Совета безопасности ООН.

Заместитель постоянного представителя России Владимир Сафронков, со своей стороны, осудил действия Пхеньяна, но заявил, что Москва против новых санкций или использования военных средств и выступает за то, чтобы Вашингтон пошел на компромисс с Пхеньяном, чтобы снизить напряженность. В частности, он призвал Вашингтон остановить размещение своей системы противоракетной обороны в соседней Южной Корее.

С похожей позицией выступил представитель Китая Лю Цзеи – он осудил запуск ракеты, назвав его неприемлемым и вопиющим нарушением предыдущих резолюций Совета безопасности, но заявил, что Пекин выступает против применения военной силы, и призвал США остановить размещение системы ПРО на юге Корейского полуострова.

Представители Франции и Великобритании, наоборот, сказали, что поддержат резолюцию об усилении санкций против Северной Кореи.

Военные и ученые многих стран пришли к выводу, что Пхеньян привел достаточно правдивые данные об испытательном полете во вторник, 4 июля, своей новой баллистической ракеты «Хвасон-14», которая, по этим данным, относится к классу межконтинентальных и, вероятно, способна достичь территории США в нескольких местах – вроде Аляски или Гавайев. Создание баллистических ракет, как и ядерного оружия, запрещено для Северной Кореи резолюциями Совета безопасности ООН. Но Пхеньян не учитывает эти запреты и уже действующие санкции и заявляет, что не пойдет на переговоры с Вашингтоном о своем вооружении, пока США не прекратят «враждебную политику» в отношении Северной Кореи.