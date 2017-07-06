Оболонский районный суд Киева начинает 6 июля в 10:00 второе заседание, посвященное рассмотрению по существу дела по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Крым.Реалии совместо с Радіо Свобода ведут прямую трансляцию заседания.

Началу заседания предшествовало объявление адвоката Януковича Виталия Сердюка о том, что он подал в Оболонский районный суд Киева заявление об отказе своего подзащитного от участия в процессе.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган назвала заявление Януковича об отказе от участия в судебном заседании «попыткой затянуть процесс, не более».

Бывший президент Украины Виктор Янукович 5 июля в эфире российских телеканалов заявил, что не хочет участвовать в судебном процессе над ним по делу о государственной измене. По его словам, он считает результат суда «предопределенным», а сам суд – «профанацией».

29 июня суд постановил перейти к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

22 июня суд официально вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на ближайшие 10 заседаний. Также суд напомнил Януковичу о возможности участия в заседании в режиме видеоконференции.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.