Аксенов сообщил о смене нынешних вице-премьера и министра курортов и туризма

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал отставку российского вице-премьера Крыма Бориса Зимина и назначение на этот пост нынешнего главы администрации Судака Владимира Серова, а также смену нынешнего министра курортов и туризма – вместо Сергея Стрельбицкого будет предложен Вадим Волченко. Об этом Аксенов написал на своей странице в Фейсбуке.

«Завтра состоится сессия Государственного Совета Республики Крым (подконтрольного Кремлю парламента Крыма – КР), на которой будет принят ряд важных кадровых решений. В частности, будет согласована отставка министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Я внесу представление в Госсовет на назначение на эту должность Вадима Волченко. Также будет рассмотрен вопрос об отставке заместителя председателя Совета министров Бориса Зимина, который возглавит ГУП «Черноморнефтегаз». На место Зимина мной будет предложена кандидатура главы администрации Судака Владимира Серова», – написал Аксенов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».