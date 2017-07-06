ГПУ пока не знает, как экстрадировать из Крыма боевика «ДНР» Погодина

Генпрокуратура Украины заявляет, что изучает правовые возможности для экстрадиции боевика «ДНР» Вадима Погодина из Ялты. Об этом говорится в ответе ГПУ на информационный запрос Крым.Реалии.

В документе сказано, что 20 июня ГПУ получила информацию от Интерпола о задержании Погодина в Ялте. Но, как заявляет Генпрокуратура, в соответствии с украинским законодательством, все органы власти, расположенные на оккупированной территории Крыма, являются незаконными. Любые акты, выданные данными органами, признаются законами Украины недействительными. По информации ГПУ, в связи с этими обстоятельствами Генпрокуратура изучает правовые возможности для экстрадиции Погодина.

21 июня Ялтинский городской суд, подконтрольный России, принял решение об аресте боевика группировки «ДНР», признанной в Украине террористической, Вадима Погодина. Основанием для этого было то, то что это лицо находится в международном розыске по запросу Украины. На материковой Украине против Погодина открыты уголовные дела по статьям «умышленное убийство» и «похищение человека». Его подозревают в том, что он отдал приказ расстрелять 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Срок ареста Вадима Погодина истекает 30 июля.