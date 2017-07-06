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ГПУ пока не знает, как экстрадировать из Крыма боевика «ДНР» Погодина

Вадим Погодин

Генпрокуратура Украины заявляет, что изучает правовые возможности для экстрадиции боевика «ДНР» Вадима Погодина из Ялты. Об этом говорится в ответе ГПУ на информационный запрос Крым.Реалии.

В документе сказано, что 20 июня ГПУ получила информацию от Интерпола о задержании Погодина в Ялте. Но, как заявляет Генпрокуратура, в соответствии с украинским законодательством, все органы власти, расположенные на оккупированной территории Крыма, являются незаконными. Любые акты, выданные данными органами, признаются законами Украины недействительными. По информации ГПУ, в связи с этими обстоятельствами Генпрокуратура изучает правовые возможности для экстрадиции Погодина.

21 июня Ялтинский городской суд, подконтрольный России, принял решение об аресте боевика группировки «ДНР», признанной в Украине террористической, Вадима Погодина. Основанием для этого было то, то что это лицо находится в международном розыске по запросу Украины. На материковой Украине против Погодина открыты уголовные дела по статьям «умышленное убийство» и «похищение человека». Его подозревают в том, что он отдал приказ расстрелять 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Срок ареста Вадима Погодина истекает 30 июля.

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