США помогут Польше в противостоянии России, которая дестабилизирует регион. Об этом заявил 6 июля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с лидером Польши Анджеем Дудой, сообщает Радио Свобода.

Трамп также выразил решительную готовность бороться с угрозой со стороны Северной Кореи. По словам президента США, Пхеньян должен осознавать последствия испытаний баллистических ракет, которые осудило международное сообщество. В то же время Трамп призвал страны НАТО увеличить свой финансовый вклад в бюджет военного союза.

Говоря о войне в Сирии, Трамп осудил применение режимом Башара Асада химического оружия.

Президент США Дональд Трамп 6 июля выступит на исторической площади Красиньских в Варшаве, куда американский президент прибыл с рабочим визитом во вторник. Крым.Реалии совместно с проектом Настоящее время организуют прямую трансляцию выступления Трампа с переводом на русский язык.

5 июля президент США Дональд Трамп Польшу, где примет участие в саммите государств – участников «Инициативы трех морей», которая включает страны, имеющие выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

Ожидается, что Трамп выразит поддержку этим странам, зависящим от поставок российского газа, и призовет их воспользоваться поставками сжиженного природного газа из США. Первый газоперевозчик из США уже прибыл в Польшу.