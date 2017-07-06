В Кремле отказались комментировать информацию о поставках турбин Siemens в Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля отказался комментировать информацию о поставке газовых турбин фирмы Siemens в аннексированный Крым. Об этом сообщают российские СМИ.

«Мы не занимаемся турбинами в администрации президента», – цитирует Пескова российское агентство ТАСС.

5 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия направила в аннексированный Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

Турбины были произведены на совместном с российским концерном «Силовые машины» заводе «Сименс технологии газовых турбин». В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Участвовала ли Siemens в согласовании поставки своего оборудования в Крым и была ли об этом уведомлена российской стороной, неизвестно, однако теперь компании может грозить обвинение в нарушении санкционной политики Евросоюза. В самом концерне при этом отвергают информацию о поставке своих газовых турбин на территорию аннексированного полуострова. В Министерстве энергетики России отказались от комментариев.

О том, что Россия планирует установить на строящихся в Крыму электростанциях оборудование Siemens, еще в 2015 году сообщала газета «Ведомости».

В апреле глава российского министерства энергетики Александр Новак признал, что завершение строительства ТЭС в аннексированном Севастополе и Симферополе задерживается из-за западных санкций.