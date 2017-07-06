Глава парламента Турции на ПАЧЭС пообещал держать тему Крыма в международной повестке дня

В Стамбуле в рамках 49 пленарной сессии Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) глава парламента Турции Исмаил Кахраман передал председательство в ПАЧЭС спикеру Верховной Рады Украины Андрею Парубию и пожелал Украине укрепить мир и благосостояние в Черноморском регионе. Кахраман также выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, сообщает 6 июля пресс-служба украинского парламента.

«Он (Исмаил Кахраман – КР) проинформировал председателя Верховной Рады Украины, что Турция будет продолжать поднимать вопрос Крыма на международной повестке дня и не даст замалчивать», – сказано в сообщении.

Андрей Парубий, в свою очередь, поблагодарил Исмаила Кахрамана за поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, и призвал к усилению санкций против России.

«Оккупацией Крыма и части территории Донбасса Путин нарушил всю систему международного права и систему международной безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Путина могут остановить только санкции. И поэтому мы рассчитываем на поддержку наших турецких партнеров, в частности, и просим их усилить международное давление на российского агрессора», – заявил Парубий.

Он также пригласил председателя Турецкого парламента посетить Украину с официальным визитом.

Народный депутат Украины, член украинской делегации в ПАЧЭС Рефат Чубаров, в свою очередь, обратил внимание на позицию большинства членов Ассамблеи в вопросе непризнания мандата российского депутата от аннексированного Крыма.

«Практически все мои собеседники, совершенно не сговариваясь, отметили исключительную значимость консолидированной позиции членов ПАЧЭС (10 стран-членов против двух стран – членов: России и Армении) в вопросе о непризнании мандатов лиц, представленных Российской Федерацией в качестве неких «депутатов от Крыма», – написал Чубаров в Фейсбуке.

В среду, 5 июля, в Стамбуле начала работу 49-я сессия Генеральной ассамблеи Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) – органа межпарламентского сотрудничества в системе ЧЭС.

Заместителем председателя ПАЧЭС избрали руководителя постоянной делегации Верховной Рады Украины Людмилу Денисову.

Также 5 июля на пленарном заседании в Стамбуле российский депутат от аннексированного Крыма Павел Шперов не получил полномочий члена ПАЧЭС. По настоянию украинской делегации, в заседании Генеральной ассамблеи был объявлен перерыв для его удаления из зала.

Евросоюз и США ранее ввели санкции против депутатов Госдумы, избранных в аннексированном соседней Россией Крыму. Кроме Павла Шперова, в санкционных списках оказались Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек и Дмитрий Белик.

Выборы в Госдуму седьмого созыва состоялись 18 сентября 2016 на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории незаконно оккупированного полуострова.

Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.

С 1 июля Украина начала председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). В ОЧЭС со штаб-квартирой в Стамбуле входят 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Организация была создана в 1992 году для обеспечения экономического развития и процветания в бассейне Черного моря.