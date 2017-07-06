Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизировать Украину и присоединиться к западным странам в решении мировых проблем. Такое заявление он сделал во время выступления в польской Варшаве 6 июля.

По словам Трампа, Москва должна «прекратить дестабилизационную деятельность в Украине и где-либо, а также свою поддержку враждебных режимов, в частности в Сирии и Иране, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных народов в борьбе с общими врагами и в защиту самой цивилизации».

Дональд Трамп заявил, что в Америке любят Польшу и польский народ. По его словам, Варшава стала символом приверженности безопасности в регионе. Президент США добавил, что сильная Польша является «благословением» для всей Европы, в то время как сильная Европа – благословение для всего мира.

Президент США пообещал расширить сотрудничество с Польшей в сфере торговли и энергетики. Как отметил Трамп, Польша и ее соседи больше не будут заложником единственного поставщика энергии.

Говоря о польской истории, Трамп отметил, что на страну неоднократно нападали, но ее народ остался непобежденным. Американский лидер назвал поляков символом стремления к свободе.

Трамп выступил на площади Красинських в Варшаве, которая была эпицентром Варшавского восстания 1944 года, когда нацисты грубо его подавили, а Красная Армия стояла на другом берегу Вислы у Варшавы и не вмешивалась.

В Варшаве 6 июля проходит саммит стран так называемой «Инициативы трех морей». Эта группа объединяет более десятка стран, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.

Сотрудничество в сфере безопасности – это одна из главных тем переговоров Дональда Трампа в Варшаве. На фоне его визита Польша подписала с США соглашение о покупке ракет системы «Патриот». Эта система ПВО специально приспособлена для противостояния российским «Искандерам».