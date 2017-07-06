В Крым снова приехал итальянский региональный депутат Вальдегамбери

В аннексированный Крым в очередной раз приехал депутат итальянского регионального парламента Венеции Стефано Вальдегамбери. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов утверждает, что обсудил с Вальдегамбери возможность сотрудничества.

«Мы обсудили вопросы, касающиеся согласования позиций по отмене санкций, более широкого информирования итальянской общественности о перспективах развития Крыма, а также поддержки совместных проектов итальянских и российских бизнесменов на территории нашей республики», – сказал Аксенов.

Он добавил, что Стефано Вальдегамбери предложил проект по культивированию и оливковых культур и производству оливкового масла в Крыму.

На странице итальянского регионального политика в Фейсбуке нет упоминаний о его поездке в аннексированный Россией Крым.

МИД Украины пока не комментирует визит итальянского регионального политика в Крым.

В апреле 2016 года посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, комментируя поездку в Крым итальянского депутата, сообщил, что Стефано Вальдегамбери известен своими высказываниями о самоопределении области Венето.

15 апреля 2016 года депутат регионального парламента Венеции Стефано Вальдегамбери, прибывший в аннексированный Крым для участия в Ялтинском экономическом форуме, объяснил свой визит на полуостров попыткой «наладить экономические отношения с Россией».

В МИД Украины неоднократно выступали с напоминаниями о необходимости соблюдать законодательство Украины при посещении аннексированного Россией Крыма.