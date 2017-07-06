Радио Крым.Реалии: Крым в поисках китайских инвестиций

Зачем председатель КНР Си Цзиньпин приезжал с визитом в Москву? Как складываются отношения между Россией и Китаем? Есть ли у Крыма шанс привлечь инвестиции китайского бизнеса?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с заведующим отдела Дальнего Востока Института востоковедения НАН Украины Виктором Киктенко.

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