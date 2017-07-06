На административной границе с аннексированным Крымом украинские пограничники и представители «Укртрансбезопасности» выявили пять фактов незаконных перевозок граждан через админграницу.

Как сообщает 6 июля пресс-служба Госпогранслужбы Украины, незаконные перевозки были выявлены у контрольного пункта «Каланчак» накануне, 5 июля.

«Водители четырех авто марки Mercedes и один марки Volkswagen, не имея разрешительных документов, осуществляли пассажирские перевозки», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на водителей составили соответствующие акты выявленных нарушений.

Всего с начала года на админгранице выявили почти 40 случаев осуществления незаконных перевозок, добавили в Госпогранслужбе.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».