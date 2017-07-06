Россия: в нескольких штабах Навального проходят «следственные действия»

В нескольких городах России сотрудники правоохранительных органов проводят «следственные действия» в помещениях предвыборных штабов оппозиционера Алексея Навального. Обыск, в частности, проходит в московском штабе политика. В полиции сообщают, что он связан с делом о «самоуправстве», якобы открытое из-за нарушения договора аренды других помещений в здании.

Соратники Навального сообщили, что полицейские избили задержанного Александра Туровского, сотрудника московского штаба оппозиционера Алексея Навального. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно гематомы на лице активиста. Из зала суда Туровского доставили в больницу.

Обыск также проходит в штабе Навального в Вологде – сотрудники Центра по противодействию экстремизму ищут материалы, содержащие «клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывы к грубым нарушениям общественного порядка».

Кроме этого, как сообщил Леонид Волков, председатель предвыборной кампании Навального, полицейские «проводят следственные действия неизвестного характера» на складе федерального штаба, где хранятся остатки тиража газеты оппозиционера. В Калуге полицейские прибыли на склад логистической компании, где также хранятся агитационные материалы Навального. В десятках городов, в том числе в Иванове, Барнауле, Нижнем Новгороде и Оренбурге сторонникам оппозиционера не выдают направленные им экземпляры газеты.

Накануне обыск прошел в штабе Навального в Новосибирске. Свои действия полицейские объяснили поступлением сообщения о закладке бомбы. Взрывное устройство так и не нашли, однако у соратников оппозиционера изъяли 100 000 газет, открытки и детекторы «жучков».

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открылись уже почти 60 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Сторонники Навального столкнулись с угрозами и давлением в России. На самого оппозиционера в конце апреля напали – его облили зеленкой, он получил химический ожог глаза.

В настоящее время политик находится под административным арестом по обвинению в организации антикоррупционной акции 12 июня в Москве.