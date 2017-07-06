Бабченко: «Россиянам не интересны проблемы крымчан»

Российский военный журналист Аркадий Бабченко считает, что аннексированный Крым и проблемы полуострова жителей соседней России не интересуют. Об этом он сказал 6 июля в эфире Радио Крым.Реалии.

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​«Разочарую крымчан. Сейчас россиянам полуостров практически неинтересен. Проблема в том, что население невозможно держать в состоянии истерики и патриотического угара долго. Этот угар сейчас стих и Крым на десятом месте значимости. Россия – это довольно атомизированная территория. Москва – это вообще не Россия. Она живет по своей повестке дня», – рассказал Бабченко.

По словам журналиста, россияне даже не знают, что такое Меджлис: «Я думаю, они слабо представляют, что есть такой народ, как крымские татары, потому что «мы» отобрали Крым у «укрофашистов». Крымские татары сюда плохо вписываются. Там (в России – КР) картина мира совсем другая».

Бабченко рассказал, при каких условиях в России возможно изменение политической ситуации.

«Власть не может поменяться в России путем демократических выборов, потому что там нет выборов, ни демократических, ни недемократических. В 2018 году будут вроде как выборы, но на самом деле – очередная спецоперация по удержанию Владимира Владимировича на троне. Можно голосовать, можно не голосовать, как угодно. Изменение ситуации возможно только на улицах, когда станет понятно, что голоса украли, а их, конечно же опять украдут, поднимется волна и на улицы выйдет полмиллиона человек и скажет: «Мы хотим как минимум перевыборов и мы не уйдем отсюда, пока этого не будет», – тогда можно будет хоть о чем-то говорить вообще», – прокомментировал журналист.

Ранее в этом году российский журналист Аркадий Бабченко был вынужден покинуть Россию и переехать в столицу Чехии Прагу из-за угроз.

После крушения российского самолета Ту-154 в Сирии началась кампания по сбору подписей за лишение гражданства Бабченко, который написал, что он «не испытывает скорби» по поводу авиакатастрофы, в которой погибли представители российских СМИ. Журналист был в числе подписавших петицию.