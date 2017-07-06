СБУ подозревает в госизмене участника «самообороны Крыма»

Служба безопасности Украины объявила жителю Херсонской области, который в 2014 году принимал активное участие в деятельности так называемой «самообороны Крыма» и причастен к незаконной оккупации полуострова Россией, о подозрении в государственной измене.

Как сообщает 6 июля пресс-служба украинского ведомства, оперативники спецслужбы задержали мужчину в марте 2017 года, когда он вернулся из Крыма.

«За свои преступления на временно оккупированном полуострове мужчина получил медаль «За возвращение Крыма» и наградное удостоверение Министерства обороны России», – говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, подозреваемый свою вину признал полностью и дал подробные показания. Материалы производства готовятся к отправке в суд.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».