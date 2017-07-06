Президент США Дональд Трамп прибыл в Гамбург на саммит «Группы 20»

Президент США Дональд Трамп прибыл в Гамбург для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель перед саммитом «Группы 20» (G20). Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

Трамп может столкнуться с конфликтной ситуацией в Германии, как со стороны скептически настроенных лидеров «большой двадцатки», так и со стороны тысяч демонстрантов на улицах Гамбурга, где около 20 тысяч полицейских развернуты для обеспечения безопасности во время саммита.

Ожидается также, что Трамп примет участие в ужине с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Темой обсуждения будет запуск в Северной Корее на этой неделе межконтинентальной баллистической ракеты. Демонстрация, которую антиглобалисты-организаторы назвали «G20: Добро пожаловать в ад!», запланирована на ночь 6 июля.

В ночь с 5 на 6 июля в Гамбурге произошли столкновения полиции с демонстрантами, во время которых использовались водяные пушки для разгона. Германия заявила, что среди десятков тысяч протестующих, которые, как ожидается, прибудут в Гамбург во время саммита, до 8 000 человек потенциально могут участвовать в беспорядках.

На полях саммита также должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, главными темами которой заявлены Украина, а также Сирия.