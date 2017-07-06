Минобороны России: парки «Патриот» построят и в Севастополе, и в Керчи

В аннексированном Крыму планируют построить два парка «Патриот». Как сообщает 6 июля пресс-служба Министерства обороны России, создание парков запланировано в Севастополе и Керчи.

Как отметил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, помимо развлечений для посетителей, в парках будут тренироваться российские военные.

«Это сложная задача. В парке будет различная инфраструктура – объекты боевой подготовки для наших Вооруженных сил, места для отдыха, занятий спортом, по интересам для посетителей, но все должно быть объединено одной главной идеей, одним замыслом», – сказал Цаликов.

Заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Гурулев отметил, что «расчетные показатели посещаемости парка планируются от одного миллиона человек в год в каждом городе».

«Предлагается создание пяти кластеров в Севастополе. Общая площадь составляет около 240 гектаров. Также предполагается два кластера в Керчи», – сказал он.

В марте общественный совет аннексированной Керчи одобрил строительство военно-патриотического парка «Патриот» на базе форта Тотлебен. Проект предусматривает демонстрацию образцов советской и российской военной техники.

Министерство обороны России начала строить парк «Патриот» в Севастополе на территории мемориального комплекса 30-я береговая батарея. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

Изначально военно-патриотический парк «Патриот» планировали построить возле горы Гасфорта близ Севастополя. Против этого выступили местные жители, экологи, архитекторы, краеведы. За строительство парка «Патриот» высказывались члены московской организации байкеров «Ночные волки», члены «народного ополчения» Крыма.

1 февраля Минобороны России отказалось от планов по строительству военно-патриотического парка «Патриот» возле горы Гасфорта. В свою очередь Овсянников настоял на необходимости строительства подобного парка в городе.