Адвокат: Степанченко и Назимов пожалуются в прокуратуру из-за содержания в «нечеловеческих условиях»

Крымский депутат Павел Степанченко и журналист, редактор алуштинского издания «Твоя газета» Алексей Назимов, находящиеся под стражей, намерены жаловаться в подконтрольную Кремлю прокуратуру полуострова за «нечеловеческие условия», в которых их содержат перед заседаниями суда. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Алексей Ладин.

«Сегодня они направят жалобу в прокуратуру, потому что их с самого утра вывозят из СИЗО и пока не привезут обратно – не кормят. Находятся они в пыточных условиях – в автозаках на жаре. Если ознакомление дела будет проходить в таких условиях – это издевательство», – сказал Ладин.

Ранее сообщалось, что судья Светлана Ващенко по собственной инициативе выступила с предложением доознакомиться Степанченко и Назимову с материалами дела на судебных заседаниях.

Накануне стало известно, что защитник редактора алуштинского издания «Твоя газета» Алексея Назимова Алексей Ладин готовит жалобу в Европейский суд по правам человека. Адвокат считает необоснованным столь длительное содержание под стражей (с октября 2016 года) своего подзащитного.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).