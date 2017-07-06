Столтенберг едет в Киев на заседание комиссии Украина – НАТО

Североатлантический совет – основной политический руководящий орган НАТО, состоящий из постоянных представителей стран-членов организации, – во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом посетит Украину 9-10 июля. Делегация примет участие в заседании комиссии Украина – НАТО, где будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба альянса.

Во время визита генеральный секретарь НАТО выступит с речью в парламенте Украины, встретится со спикером и председателями парламентских фракций.

Столтенберг также проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и откроет новое здание представительства НАТО в Украине, говорится в сообщении.

Заседание комиссии Украина – НАТО при участии президента Украины состоится 10 июля.

Накануне в четверг президент Петр Порошенко подписал закон, который определяет вступление в НАТО приоритетом Украины.

Украина после самоустранения бывшего президента Виктора Януковича и бегства его власти отказалась от введенного им в 2010 внеблокового статуса: в декабре 2014-го Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект об отказе Украины от этого статуса. Но доныне Украина официально не возобновляла предварительного четко определенного курса на вступление в НАТО, который разработал в 2004 тот же Янукович, в то время премьер-министр, при президентстве Леонида Кучмы.

Киев формально ограничивался до сих пор задачей перейти на стандарты и принципы деятельности Североатлантического союза и активно сотрудничает с НАТО на разных направлениях. В НАТО отмечают, что позиция союза остается неизменной: Украина имеет право на вступление, когда Киев выразит желание вступать и выполнит необходимые условия. Зато Россия требует «гарантий невступления Украины в НАТО».