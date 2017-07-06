Украинский востоковед: «Официальных китайских компаний в Крыму нет»

Государственные компании КНР, несмотря на заявления в российской прессе, в аннексированном Крыму не работают. Об этом 6 июля в эфире Радио Крым.Реалии сообщил заведующий отдела Дальнего Востока Института востоковедения Национальной академии наук Украины Виктор Киктенко.

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​«Позиция официального Пекина понятна – это признание территориальной целостности Украины. Даже если в российской прессе и в Крыму появляется громкая информация о том, что Китай будет что-то финансировать на полуострове, то речь будет идти только о частном секторе. Компании туда не зайдут. Кстати, ни один китайский депутат не посещал Крым. Именно по той причине, что у них есть свои такие же территориальные вопросы, например, Тайвань», – пояснил эксперт.

Что касается сообщений ряда российских центральных СМИ об участии китайской стороны в строительстве аэропорта в Симферополе и рытье тоннеля через Керченский пролив, то Киктенко сказал, что посол КНР в Украине, господин Ду Вэй всегда говорил, что в Крыму их государственных компаний нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».