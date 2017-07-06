Компания Siemens предупредила, что не будет обслуживать незаконно ввезенные в Крым турбины

Немецкая компания Siemens AG заявила, что не будет обслуживать свои незаконно ввезенные из России в аннексированный Крым турбины, если эти данные подтвердятся.

Как говорится в сообщении компании, «Сименс» предпринял все возможные юридические меры, чтобы не допустить такого завоза изделий фирмы в подсанкционный Крым, и примет надлежащие оперативные меры, чтобы не допустить незаконного использования оборудования, а именно не будет предоставлять никаких поставок или услуг для монтажа, поддержки работы и гарантийного обслуживания.

Компания отметила, что много раз предупреждала всех клиентов, что выполняет все экспортные ограничения, и подтвердила, что если перенаправление недавно закупленных турбин из России в Крым действительно произошло, это будет очевидное нарушение контрактных договоренностей.

Сейчас компания проверяет сообщение о доставке ее турбин в Крым и создала рабочую группу, которая должна расследовать обстоятельства, и эта группа «уже усердно работает», чтобы установить факты, говорится в сообщении.

5 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия направила в аннексированный Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

Турбины были произведены на совместном с российским концерном «Силовые машины» заводе «Сименс технологии газовых турбин». В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О том, что Россия планирует установить на строящихся в Крыму электростанциях оборудование Siemens, еще в 2015 году сообщала газета «Ведомости».

В апреле глава российского министерства энергетики Александр Новак признал, что завершение строительства ТЭС в аннексированном Севастополе и Симферополе задерживается из-за западных санкций.