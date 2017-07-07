Вечером в четверг, 6 июля, подконтрольный Кремлю Бахчисарайский суд оштрафовал свидетеля обысков у крымских татар в Бахчисарае Эмиля Белялова на 150 тысяч рублей (около 66 тысяч гривен – КР) за повторное участие в «несанкционированном митинге». Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский активист Сервер Мустафаев.

«Когда в суде просматривали видеоматериалы, произошел казус. Дело в том, что Эмиль и Эмин – это два брата-близнеца. И у них есть еще третий брат. Он старше их, но очень похож. На видеоматериалах так получилось, что следователь не знал, кто есть кто. Но как-то из этой толпы было определено, что эти люди там есть. Но все равно суд постановил, как второе нарушение по одной и той же статье, присудить 150 тысяч рублей штрафа», – сообщил Мустафаев.

По словам активиста, по Эмину Белялову , на которого также был составлен админпротокол, суд не состоялся.

«Следователь составил два протокола, но одного из братьев Эмина он решил отпустить. Суда сегодня по нему не было. На основании чего он так решил – непонятно. Теперь неизвестно, будет или нет по нему суд», – сказал он.

Мустафаев добавил, что сторона защиты намерена обжаловать решение суда, но «никто уже ни на что не рассчитывает».

Утром, 6 июля, в аннексированном Крыму российские силовики составили два административных протокола на свидетелей обысков у крымских татар в Бахчисарае Эмина и Эмиля Беляловых.

12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».