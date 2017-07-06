Германия: Трамп встретился с Меркель по Украине под столкновения полиции и демонстрантов

Президент США Дональд Трамп, прибывший в Германию, встретился с канцлером Ангелой Меркель в Гамбурге на севере страны, где в пятницу и субботу состоится саммит «Группы 20».

Как сообщила пресс-служба правительства Германии, в ходе часовой встречи они обсудили положение в Украине, конфликт в Сирии и противостояние с Северной Кореей. Во встрече приняли участие и главы внешнеполитических ведомств двух стран – Рекс Тиллерсон и Зигмар Габриэль.

Президент США встретился с руководителями Южной Кореи и Японии, которые тоже прибыли на саммит.

Между тем в Гамбурге произошли новые столкновения полиции с демонстрантами, которые собрались в городе для протестов против «капитализма».

Полиция водяными пушками и раздражающим газом разогнала около тысячи демонстрантов. После этого организаторы отменили запланированный марш, но многие демонстранты остались на улицах. По сообщениям, по крайней мере один человек пострадал серьезно, еще несколько легко.

Демонстрации, которые организаторы назвали «Группа двадцати»: приветствуем в аду», как ожидается, соберут в течение следующих двух дней саммита до ста тысяч участников. Полиция разместила в Гамбурге около 20 000 своих работников. Первые столкновения с демонстрантами уже состоялись вечером в среду.

На саммите Трампа ждет скептическое отношение европейских лидеров из-за решения американского руководителя вывести свою страну из Парижского соглашения о борьбе с климатическими изменениями, а также за его негативное отношение к действующим договоренностям о свободной торговле и к принятию иммигрантов.

В ходе саммита на его полях должна произойти и первая личная встреча Трампа с Владимиром Путиным после избрания нынешнего президента США. На ней главными должны быть вопросы Украины, а также Сирии.

В Кремле перед встречей выразили сомнение, успеет ли Путин из-за ее очевидно короткой продолжительности выразить Трампу свою версию об агрессии России на востоке Украины, которую Москва называет «гражданской войной».

Перед этой встречей президент США уже принял в прошлом месяце в Вашингтоне президента Украины Петра Порошенко, украинский руководитель встретился тогда с другими главными американскими должностными лицами и изложил им украинское отношение к происходящему.

После встречи и саммита, в воскресенье, 9 июля, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Киев, чтобы, среди прочего, сообщить украинской стороне о результатах встреч американской стороны в ходе пребывания в Германии.