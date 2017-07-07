Порошенко обсудит с генсеком ООН выполнение резолюций по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко 9 июля 2017 встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, который будет пребывать в Украине с визитом. Планируется, что стороны обсудят, в частности, выполнение решений Генеральной ассамблеи ООН по аннексированному Крыму, сообщают на сайте главы украинского государства.

«Стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного вовлечения инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнение решений ГА ООН по Крыму», – сказано в сообщении.

На заседании Генеральной ассамблеи ООН 19 декабря 2016 года была принята резолюция о правах человека в аннексированном Россией Крыму. Впервые в документах ООН Россия была названа «государством-оккупантом», а Крым и Севастополь – «временно оккупированной территорией».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».