Суд по «делу 26 февраля» в Крыму перенесли на 11 июля

Назначенное на 7 июля заседание подконтрольного Кремлю Центрального районного суда Крыма по «делу 26 февраля» перенесли на 17 июля. Такое решение приняли из-за того, что адвокаты обвиняемых задействованы в другом заседании – по бахчисарайскому «делу Хизб ут Тахрир», назначенном на 10:00, сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода в Крыму Антон Наумлюк.

Один из фигурантов «дела 26 февраля» Али Асанов 7 июля отмечает свой День рождения.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.