Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины делегатами ПАЧЭС, а также непризнание ими мандата российского депутата от аннексированного Крыма Павла Шперова «главными дипломатическими победами» Украины на заседания пленарной сессии ПАЧЭС, которая прошла в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

«Страны свободного мира никогда не признают нелегитимных так называемых выборов, проведенных российским оккупантом в Крыму, и поэтому все преступники, которые были избраны депутатами Государственной Думы от Крыма, являются самозванцами и рано или поздно будут наказаны. Эти выборы фактически привели к тому, что и Государственная Дума Российской Федерации тоже является нелегитимной», – отметил Парубий.

С 4 по 6 июля в Стамбуле проходила 49-я сессия Генеральной ассамблеи Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) – органа межпарламентского сотрудничества в системе ЧЭС.

5 июля на пленарном заседании в Стамбуле российский депутат от аннексированного Крыма Павел Шперов не получил полномочий члена ПАЧЭС. По настоянию украинской делегации, в заседании Генеральной ассамблеи был объявлен перерыв для его удаления из зала.

Евросоюз и США ранее ввели санкции против депутатов Госдумы, избранных в аннексированном соседней Россией Крыму. Кроме Павла Шперова, в санкционных списках оказались Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек и Дмитрий Белик.

Выборы в Госдуму седьмого созыва состоялись 18 сентября 2016 на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории незаконно оккупированного полуострова.

Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.