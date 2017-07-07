Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита «Группы двадцати» в немецком Гамбурге начнется в 16:45 по киевскому времени и продлится 35 минут. Об этом говорится в распространенном спикером Белого дома расписании американского лидера.

Встреча состоится после завершения рабочей сессии саммита «Группы двадцати».

Расписание предполагает, что в таком же формате и столько же времени на два с половиной часа ранее президент США будет говорить со своим мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето.

Научный сотрудник Института Брукингса, бывший заместитель председателя Центрального банка России Сергей Алексашенко заявил Радіо Свобода, что ситуация в Украине не будет центральной темой на первой встрече президентов США и России.

«Украина не будет в списке первых трех тем разговора Трампа и Путина, возможно, даже не войдет в список первых пяти тем. Очевидно, что есть хакерские атаки России на американскую избирательную систему, очевидно, есть борьба с «Исламским государством» и Сирией, которая связана с этим, очевидно, есть Северная Корея, есть Афганистан и есть проблема в разоружении. И Америка, и Россия собираются выходить на договоры о ракетах среднего радиуса действия. То есть эти первые пять тем, которые для президента Трампа более важны, чем Украина», – утверждает российский экономист.

По словам Алексашенко, если об Украине и будет идти речь, то разговор будет касаться исключительно соблюдения Минских соглашений и участия США в «нормандском формате».

6 июля в Варшаве президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизировать Украину и присоединиться к западным странам в решении мировых проблем. По словам Трампа, Москва «должна прекратить дестабилизационную деятельность в Украине и в других местах, а также свою поддержку враждебных режимов, в частности в Сирии и Иране, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных народов в борьбе с общими врагами и для защиты самой цивилизации».