В Крыму утверждают, что больше не зависят от украинского интернета

Российская компания-оператор связи «Миранда-медиа» сообщает о запуске новой линии связи через Керченский пролив из соседней России. Об этом пресс-служба компании сообщает 7 июля.

Технический директор ООО «Миранда-медиа» Андрей Кононенко утверждает, что компания «полностью защитила телекоммуникационные ресурсы Крыма от сопредельных государств», закончив проект, который «осуществляла на протяжении 5 месяцев с использованием инфраструктуры крымского энергомоста».

«Новую, резервную линию связи, соединяющую Крым с материком, мы построили при использовании инфраструктуры электроэнергетики на участке Симферополь-Ростов-на-Дону. Ее протяженность 905 километров. Благодаря этому, сегодня у Крыма есть второй, независимый от соседних государств, канал связи с пропускной способностью свыше четырех терабайт. Этого хватит, чтобы обеспечить потребности всего Крыма связью: интернетом, телефонией, телевидением», – сказал Кононенко.

В компании «Миранда-медиа» отметили, что ранее через Керченский пролив был проложен подводный волоконно-оптический кабель протяженностью 20 километров пропускной способностью 8 терабайт.

В аннексированном Крыму 30 июня сообщалось о перебоях со связью из-за аварии на волоконно-оптической линии на участке Темрюк – Керчь.

В Крыму после аннексии с 2014 года работает под брендом WinMobile оператор «К-Телеком», в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе начал функционировать «Севмобайл». Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.

В марте 2017 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев утверждал, что энергомост, связывающий Краснодарский край соседней России и Крым, получил дополнительную защиту.