Украинские дезертиры в Керчи не могут начать службу в России – эксперт

Украинские военнослужащие, которые не покинули территорию аннексированного Крыма в 2014 году, однако и не подписали в то время контракт с Минобороны России, теперь не могут трудоустроиться в российскую армию. Согласно украинскому законодательству, такие люди считаются дезертирами, рассказал Крым.Реалии начальник пресс-службы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, бывший заместитель командира 501-го отдельного батальона морской пехоты в Керчи Алексей Никифоров.

Он отметил, что в момент, когда военные покидали Крым, в его керченском батальоне числились 306 человек, выехали на территорию материковой Украины 64 военных. При этом около 20 человек были исключены из списка части, но не получили приказа об увольнении.

«Для украинской стороны они дезертиры. Российская Федерация их не может поставить на учет, те, кто в свое время подписали контракты, тех Россия приняла, а эти остались ни туда ни сюда. Но если они попадут на территорию материковой Украины, обязательно будет суд, потому что они являются дезертирами», – указал Никифоров.

Он также отметил, что люди, которые не подписали контракт с Россией, не подпадают под украинскую статью о государственной измене, что оставляет шанс на возврат на территорию материковой Украины.

«Если бы я был на их месте, я бы пришел на контрольный пункт, показал бы документы, объяснил ситуацию, явка с повинной и – в прокуратуру. Возможно, отделались бы условными сроками, суд, возможно, и оправдал бы таких людей. Это военнослужащие по контракту, рядовой состав, которые могут оперировать мол «до меня не довели письменный указ о том, что я должен выйти на территорию континентальной Украины». Парадокс в том, что мы вышли, а директория о нашем выходе пришла уже позже», – вспоминает бывший заместитель командира 501-го отдельного батальона морской пехоты в Керчи.

Накануне местное издание Керчи сообщило о проблемах, которые возникли у украинских военнослужащих при попытке устроиться в ряды армии России. По информации издания «Керчь.ФМ», штаб Южного военного округа России отказывает в выдаче военного билета украинцам, пока «не будет утрачен статус военнослужащего иностранного государства».

Согласно информации подконтрольного Кремлю правительства Крыма, в марте 2014 года более 15 тысяч украинских военнослужащих в Крыму пожелали продолжить службу в российской армии. Как утверждает украинский Генштаб, в Крыму остались около 14 из 18 тысяч военных. О количестве тех, кто не продолжил службу в рядах армии России, информации нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».