Муженко: Россия восстанавливает объекты для хранения ядерного оружия в Крыму

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утверждает, что Россия проводит работу по восстановлению объектов для хранения ядерного оружия в аннексированном Крыму. Об этом Муженко рассказал 7 июля в Киеве, информирует УНИАН.

По словам начальника Генштаба Украины, Россия в Крыму создает условия для базирования стратегической авиации на аэродроме в Гвардейском.

«Наращивание военного присутствия в Крыму предусматривает размещение оружия массового поражения, проводятся работы по восстановлению возможностей по хранению ядерных боеприпасов, имеется в виду объект «Феодосия-13» и создаются условия для базирования стратегической авиации на аэродроме в Гвардейском», – заявил Муженко.

«У нас нет пока информации о перемещении ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, но такие работы проводятся, это тоже является демонстрацией, психологическим давлением и, по большому счету, возможностью размещения ядерных боеприпасов на этих объектах», – добавил он.

В конце марта 2017 года глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Межпарламентской ассамблеи «Украина – Польша – Литва» в Варшаве заявил, что Россия готовит военную инфраструктуру аннексированного Крыма к размещению на полуострове ядерного оружия, в частности, восстанавливает и модернизирует бывшие советские хранилища для ядерных боезарядов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».