С 16 по 20 июля на скалах Ялты пройдут 28-е Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Кубок Дружбы». Среди участников организаторы ожидают команды от группировок «ДНР» и «ЛНР», признанных в Украине террористическими. Мероприятие анонсируют на сайте российской администрации Ялты.

Сообщается, что в соревнованиях планируют принять участие около 300 спортсменов, в частности, из 24 регионов соседней России, Беларуси и материковой части Украины.

Соревнования пройдут в трех дисциплинах: лазании на трудность, лазании на скорость и двоеборье.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».