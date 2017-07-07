Киевский апелляционный хозяйственный суд Украины, по обращению прокуратуры Автономной республики Крым, признал недействительным передачу имущества госпредприятия «Ялтакурорт» в частное владение. Суд также удовлетворил ряд исков прокуратуры в отношении государственного имущества санаториев «Мисхор» и «Орлиное гнездо», сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

«До оккупации прокуратура заявляла иски о возвращении этих санаториев в государственную собственность, однако после весны 2014 года эти дела остановились. Теперь нам дали разрешение, мы возобновили эти дела, пошли в суд и выиграли их. Юридически эти санатории возвращены в государственную собственность, фактически они вернутся после деоккупации, и уже готово решение суда о том, что санатории были переданы в частную собственность незаконно», – пояснили Крым.Реалии в пресс-службе прокуратуры.

По сообщению ведомства, всего государству вернули собственность общей стоимостью почти на шесть миллионов гривен. Это стало возможно благодаря практике восстановления судебных разбирательств, которые остались не рассмотренными «в связи с временной оккупацией полуострова Крым».

После весны 2014 года до марта 2015-го года подконтрольные Кремлю власти Крыма проводили процесс так называемой «национализации». По данным издания Форбс, российские власти экспроприировали на полуострове имущество около 480 предприятий и организаций. По данным New York Times, общая стоимость этой собственности составляет более миллиарда долларов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».