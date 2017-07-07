Севастопольцам показали пожарную технику и тушение автомобиля на 100-летие Балаклавской части

В Севастополе отметили 100-летие Балаклавской пожарной части. В центре города 6 июля устроили выставку пожарной техники, рассказали о работе спасателей и истории части.

Местным жителям показали процесс тушения пожара на поверхности земли и сверху с выносной автовышки. Пожарные также продемонстрировали, как тушат загоревшийся автомобиль и спасают находящихся в нем людей. При этом в автомобиле по-настоящему били стекла, резали двери и демонтировали верхнюю часть, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Вместе с жителями показательное пожарное шоу наблюдали представители подконтрольных Кремлю районных властей. Посмотреть на пожарных привели даже группу из соседнего детского сада.

В Доме культуры Балаклавского рудоуправления организовали ретроспективную выставку из истории пожарной части. На ней представили подлинные костюмы и снаряжение огнеборцев разных эпох: от дореволюционных до современных.

В заключение праздника на торжественном собрании показали новый документальный фильм о балаклавских пожарных.

Балаклавская пожарная часть была создана 6 июля 1917 года на месте впадения реки Балаклавки в бухту. Сейчас, по данным крымских властей, балаклавские пожарные обслуживают 63 % территории Севастополя.