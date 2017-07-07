В Минске ПА ОБСЕ рассматривает две резолюции по аннексии Крыма и ситуации на Донбассе

В Минске Парламентская ассамблея ОБСЕ 7 июля рассматривает две резолюции, в которых речь идет об Украине, аннексии Крыма и войне на Донбассе.

В резолюции «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ», которую депутат из Швеции Маргарета Седерфельт передала для рассмотрения в комитете по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ, среди прочего, признается, что «определенные районы Донецкой и Луганской областей» находятся под контролем «российских гибридных сил».

В резолюции также звучит призыв к России «как оккупирующей державе» в аннексированном Крыму обеспечить беспрепятственное передвижение СММ ОБСЕ по территории полуострова, поддержку Минского меморандума по урегулированию ситуации на Донбассе. В документе призывают Россию прекратить оккупацию Донбасса, «воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым» и декларируют «уважение к закрепленным в Хельсинкском заключительном акте принципам нерушимости границ и территориальной целостности, мирного урегулирования споров, равноправия и самоопределения народов».

При обсуждении резолюции представитель США Джексон Ли жестко раскритиковала действия России против Украины.

«Мы решительно поддерживаем призыв докладчика к России пересмотреть незаконные попытки аннексии Крыма, призываем остановить свою агрессию и полностью выполнить Минские договоренности», – сказала она.

В то же время представитель России Николай Рыжак заявил об угрозе восстановления нацизма и терроризма в Европе и обвинил Украину и США, что они якобы не хотят бороться с этим.

«В Украине сейчас находят убежище остатки «игиловских» сторонников, представителей других террористических организаций. Власть в Киеве держится только на пропаганде нацизма», – заявил он.

Оправдывая аннексию Крыма, Рыжак заявил, что крымские татары теперь «вздохнули по-настоящему».

О многочисленных нарушениях прав крымских татар и военной агрессии России на заседании напомнил представитель Украины в ПА ОБСЕ Игорь Попов.

Представитель Беларуси Болеслав Пирштук не поддержал позицию России, а выступил за снижение «градуса конфронтации».

Голосование по этой резолюции ожидается вечером в пятницу, 7 июля.

После этого также должен быть рассмотрен проект резолюции, предлагаемый руководителем украинской делегации Артуром Герасимовым, под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины».

В этом проекте звучит поддержка суверенитета Украины над Крымом и Донбассом, критика действий России, призывы к ней прекратить оккупацию украинских территорий, освободить украинских политзаключенных и заложников.

Элси Хастингс, представитель делегации США в ПА ОБСЕ, заявил в интервью Радіо Свобода, что надеется на то, что резолюции ПА будет иметь положительное влияние на ситуацию в Украине.

«Я не знаю, решит ли это проблему в восточной Украине. Но это может пойти только на пользу обсуждению и посредничество, которое здесь происходит. Очевидно, что этот вопрос будет дополнительно обсуждаться, и я бы ожидал каких-то положительных результатов», – сказал он.

5 июля в Минске началась двадцать шестая сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Сессия продлится пять дней, дебаты ожидаются не только вокруг кризиса в Украине, они также будут касаться затяжных конфликтов на Южном Кавказе, борьбы с коррупцией, прав беженцев и тому подобное.