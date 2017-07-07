Алексей Навальный вышел на свободу после ареста

В России глава Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника после 25 суток административного ареста по обвинению в организации антикоррупционной акции 12 июня в Москве, сообщает корреспондент Радіо Свобода.

Накануне освобождения Навального сразу в нескольких его предвыборных штабах правоохранительные органы провели «следственные действия», были изъяты техника и агитационные материалы. 8 и 9 июля сторонники оппозиционера планируют провести агитационные пикеты в нескольких городах страны.

Навального задержали 12 июня незадолго до начала несогласованной с властями России акции его сторонников на Тверской улице в центре Москвы. Полиция тогда задержала более 700 человек, правозащитники и активисты обвиняли ее в непропорционально жестких действиях.

Навального признали виновным по статье о «повторном нарушении порядка проведения массовых акций». Ему назначили наказание в виде 30 суток административного ареста. Позже Московский горсуд сократил этот срок на 5 суток.