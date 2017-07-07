Фигуранта «дела крымских диверсантов» Евгения Панова, которого удерживают в симферопольском СИЗО, перевели в камеру с ненадлежащими санитарными условиями – «в помещении содержится 22 человека, душно и есть клопы», рассказал Крым.Реалии адвокат заключенного Дмитрий Динзе. Защитник указал, что это можно расценивать, как психологическое давление для склонения к сотрудничеству со следствием.

«Насколько мы поняли, это сделали оперативники центрального аппарата ФСБ, которые работают в Крыму, они приехали из Москвы. Таким образом на Панова оказывают давление. Также его возят к следователю с мешком на голове, руки сковывают сзади, хотя могли бы это делать по-другому. Таким образом его склоняют к сотрудничеству и указывают, что если он не будет идти на сотрудничество, то и дальше его будут содержать в тех условиях, которых находится сейчас», – сообщил адвокат.

Защита Панова уже направила жалобу в центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и прокуратуру, чтобы санитарно-эпидемиологическое состояние камеры улучшили или перевели Панова в другое помещение.

«Мы передавали ему средства для обработки, чтобы вывести клопов, тараканов, но средство у Панова было изъято. Сейчас все 22 человека, которые там содержатся, покусаны клопами, у всех нарывы, язвы, укусы. Панов обращался к врачу, ему было отказано», – рассказал Динзе.

Сам Панов, по словам защиты, неоднократно обращался к администрации изолятора, однако меры не были предприняты.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 2 июня продлил срок содержания под стражей Евгению Панову и Андрею Захтею, обвиняемых в подготовке «диверсий» на территории Крыма, до 7 августа.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.