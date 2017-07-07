Миллионы за проект реконструкции Митридатской лестницы в Керчи получит компания из России

В конкурсе на разработку научно-проектной документации по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи победила компания ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга соседней России. Об этом сообщается на российском портале государственных закупок.

Фирма предложила выполнить работы за 101043408 рублей (около 43 млн грн – КР) при максимальной сумме контракта в 101,5 миллиона рублей (около 44 млн грн – КР).

Проект предполагает реставрацию и реконструкцию Большой Митридатской лестницы, благоустройство участков склона горы Митридат, организацию смотровой площадки на вершине горы, воссоздание музея древностей, часовни-мавзолея над могилой Стемпковского, устройство кафе с открытой террасой на склоне горы.

Ранее иллюстрации проекта реконструкции публиковал Владимир Подлипенцев, возглавлявший подконтрольную Кремлю администрацию Керчи.

В Керчи 7 июля сообщали о пожаре на горе Митридат, расположенной в центре города. По сообщению местных СМИ, на склонах горы загорелась сухая трава, огонь быстро распространился на большой территории.

ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга упоминалась в связи с реконструкцией крепости в Судаке и усадьбы Палласа в Симферополе.

15 сентября 2016 года Митридатскую лестницу посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Во время экскурсии по объекту Путин поручил его реконструировать.

Сейчас на лестнице провели некоторые укрепительные работы.

Большая Митридатская лестница – один из главных символов Керчи, пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Арочный свод на одном из пролетов лестницы треснул по всей площади. В конце апреля 2015 года аварийный участок закрыли для туристов, оградив бетонными блоками с надписью «Проход запрещен».

Большая Митридатская лестница ведет на гору Митридат, где располагался античный город Пантикапей. Лестница насчитывает 436 ступеней, она была построена в 1840 году. Малая Митридатская лестница была построена в 1866 году на северном склоне горы Митридат.

Большая и Малая Митридатские лестницы служат не только для подъема на гору туристов и участников городских мероприятий, но и являются наиболее коротким путем к центральным улицам города для местных жителей, поскольку склоны горы Митридат – это жилая зона.