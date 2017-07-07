В Ялте задержали подозреваемого в убийстве полицейских, который скрывался 20 лет

В Крыму сообщают о задержании подозреваемого в причастности к убийству двух полицейских, который 20 лет скрывался от правоохранителей. Эта информация появилась 7 июля в российских СМИ со ссылкой на пресс-службу городского главка полиции.

«Подозреваемый в нападении на крупное столичное предприятие на ул. Горбачева в 1997 году, 48-летний Станислав Волков более 20 лет скрывался от правоохранительных органов, используя поддельные документы. Было установлено, что он находится на территории республики Крым. После задержания в Ялте он был доставлен в Москву и помещен под арест», – говорится в сообщении.

Российский «Интерфакс» напоминает, что в 1997 году, во время разбойного нападения, участники преступной группы, в которую входил подозреваемый, вступили в перестрелку с сотрудниками милиции. В результате двое сотрудников милиции были тяжело ранены, двое погибли на месте. Один из преступников был тяжело ранен, другие получили ранения и скрылись с места преступления, в последствии они были задержаны. Еще двое фигурантов были объявлены в розыск, сообщает издание.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».