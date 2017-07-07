В «Ростуризме» поддерживают создание туристической полиции в городах страны

Российское агентство по туризму («Ростуризм») поддерживает инициативу МВД России о создании туристической полиции в городах страны. Об этом сообщил глава агентства Олег Сафонов 7 июля в аннексированном Севастополе, сообщают российские СМИ.

«Мы поддерживаем инициативу министра внутренних дел... Дело в том, что туристская полиция уже действует в течение нескольких лет в Москве, мы считаем это очень важным положительным фактором... Я считаю, это важный шаг с точки зрения защиты прав и законных интересов иностранных туристов», – сказал Сафонов.

По его мнению, такая практика способствует продвижению России в мире «как страны абсолютно безопасной для туризма».

Планируют ли в ведомстве распространить эту практику на аннексированный Крым и Севастополь, Сафонов не сообщил.

Министерство внутренних дел России рассматривает возможность создания туристической полиции в таких городах как Сочи, Санкт-Петербург и Казань.

Российское агентство ТАСС сообщает, что Сафонов в пятницу принял участие в торжественном запуске проекта «Карта гостя Крыма и Севастополя».