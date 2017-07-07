В Керчи сообщают о пожаре на горе Митридат (видео)

В Керчи 7 июля сообщают о пожаре на горе Митридат, расположенной в центре города. По сообщению местных СМИ, на склонах горы загорелась сухая трава, огонь быстро распространился на большой территории.

В результате на центральных улицах Керчи наблюдалось задымление.

На место происшествия прибыли пожарные, сообщает сайт «Керчь ФМ». Однако к тому времени, как огонь удалось потушить, он уничтожил большую часть травы на склоне горы Митридат, сообщают журналисты.

Пожары на склонах Митридата происходят в Керчи каждое лето, из-за большой площади, на которой коммунальные службы не занимаются покосом травы, площади пожаров бывают значительными.