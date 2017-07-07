Депутат Госдумы от Севастополя считает курортный сбор «вынужденной мерой»

Депутат Госдумы соседней России от Севастополя Дмитрий Белик назвал введение курортного сбора на полуострове «вынужденной мерой», сообщают 7 июля российские СМИ.

Белик утверждает, что последние три года на полуострове наблюдалось большое количество туристов, и из-за этого страдала инфраструктура, а курортный сбор поможет решить эту проблему.

«…Большой поток туристов создал нагрузку, к которой наша инфраструктура была просто не готова. Как следствие – мы достаточно часто слышим претензии к качеству оказываемых услуг. И с этой точки зрения курортный сбор – вынужденная мера, позволяющая поддержать наши курорты», – цитирует Дмитрия Белика российское агентство ТАСС.

Евросоюз и США ранее ввели санкции против депутатов Госдумы, избранных в аннексированном соседней Россией Крыму. В список вошли Павел Шперов, Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек и Дмитрий Белик.

Выборы в Госдуму седьмого созыва состоялись 18 сентября 2016 на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории незаконно оккупированного полуострова. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.

Госдума России 23 июня приняла в первом чтении законопроект «О введении в ряде регионов пилотного проекта по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой». Этот документ, в числе прочего, регулирует введение курортного сбора в аннексированном Россией Крыму.

Эксперимент будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. В соседней России курортный сбор будут взимать на территориях Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского края.